Ігнат на прикладі подій в Ізраїлі пояснив, чи може Росія виснажити ППО України

Порівнюючи постійні російські ракетні та дронові обстріли по території України та нещодавню масовану повітряну атаку ХАМАС по Ізраїлю важливо враховувати не лише рівень систем протиповітряної оборони, а й фактор розміру території, яка зазнає ударів.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Полковник звернув увагу на дані статистики щодо російських повітряних атак по містах України.

"Вони атакують нас фактично щодня різними типами (озброєння - Ред.). А щодо ракет та "Шахедів" - то були близько сотні. Такий показник був минулого року, здається. І тут перенавантаження воно на одному локальному місті", - зазначив він.

Ігнат у цьому контексті вказав на суттєві відмінності розмірів площі території Української та Ізраїльської держав.

"Якщо Ізраїль це фактично одна українська область, то звичайно туди можна запустити тисячі засобів повітряного нападу. Це не лише ракети, я думаю, що засоби РСЗВ в основному працювали по Ізраїлю. Також були й безпілотники різних типів ну і, можливо, якісь ракети", - сказав представник ПС ЗСУ.

За словами офіцера, при масованих повітряних ударах виникає ризик "перевантаження" для багатьох систем ППО.

"Тому "Залізний купол" зрозуміло, що це крута система, яка справді може перехоплювати навіть РСЗВ ворога. Але якщо просто масований удар у кілька тисяч, то зрозуміло, що збити все не вдасться", - зазначив Ігнат.

Також він наголосив, що в українських реаліях російські окупанти при повітряних ударах застосовують різні типи озброєння на різних напрямках.

"Територія більша, а відповідно буде і розосереджено більше. Те, що ворог завдає ударів і намагається вразити об'єкти, але й виснаження ППО також має місце. Ми витрачаємо теж свої кошти. Мається на увазі боєкомплект у збут цих цілей і ворог теж це чудово розуміє - сказав полковник.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що війська РФ при повітряних атаках по території України досить часто використовують складні траєкторії напрямку "Шахедів" - так ворог сподівається виснажити сили та засоби ППО ЗСУ.

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня за масштабної атаки ХАМАС з боку Сектору Газа полетіли ракети на Ізраїль. Терористи атакували із суші, повітря та моря. Увечері того ж дня ізраїльські військові повідомили про те, що по країні бойовики випустили понад 3500 ракет.