Ігнат пояснив, як працює управління "Шахедами" з території РФ

Атаки на людей

Коментуючи нещодавню атаку на будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова Ігнат сказав, що "нічого не можна виключати, враховуючи, що не вперше, навіть публічні люди постраждали від російської атаки".

"Те, що вчора сталося із Сергієм, дійсно теж чергове підтвердження, що не лише противник, як вони заявляють, атакують якісь там об'єкти, які хоче уразити, а і житлові будинки, як багатоквартирні, так і приватні, стають об'єктом терористичних атак ворога", - повідомив Ігнат.

Він пояснив, що більшість ракет і дронів програмуються заздалегідь - із заданими маршрутами, швидкістю та висотою польоту. Однак ворог постійно вдосконалює свої можливості.

Що таке mesh-мережа

Зокрема, російські війська можуть застосовувати так звані mesh-мережі.

"Mesh-мережа - це те, що безпілотники взаємодіють один з одним, є своєрідними ретрансляторами… і оператор на території Росії може завдяки цій мережі управляти тим чи іншим безпілотником в реальному часі", - розповів військовий.

За словами Ігната, такі технології вже дозволяють ворогу точково атакувати рухомі цілі.

"Були вже неодноразові випадки, коли і шахед, і гербера прямо цілеспрямовано в реальному режимі часу керується оператором і направляється на автомобіль чи мобільну вогневу групу", - зазначив він.

Серед нових викликів також атаки по потягах у русі.

Водночас українські військові вже працюють над протидією таким загрозам, зокрема шляхом розвитку систем радіоелектронної боротьби та інших інноваційних рішень.

Керування через мобільні мережі

Відповідаючи на запитання про вразливість дронів до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та можливість керування через мобільні мережі, Ігнат зазначив, що ворог активно шукає нові рішення.

"Такі спроби були, звісно. Тут треба дивитися глибше. Неодноразово Служба безпеки і ми, власне, Повітряні сили попереджали про те, що ворог вербує людей для того, щоб реєструвати Сталінки. Це один зі способів, так, зареєструвати на українського громадянина якісь підприємства, той самий Старлінк, для того, щоб Росія могла його використати потім локацію", - сказав він.

За його словами, окупанти можуть намагатися використовувати й мобільні мережі для того, щоб по каналах зв'язку за допомогою мобільних операторів, можливо, управляти тим чи іншим БПЛА.

"Тому що знаходили модеми з сім-картами. Неодноразово ворог робив такі спроби", - зазначив Ігнат.

Росія постійно вдосконалюється

Водночас він підкреслив, що ефективність таких рішень оцінити складно, але противник постійно буде вдосконалюватися і шукати нові ефективні і найдешевші способи для того, щоб атакувати Україну.

Ігнат також звернув увагу, що російські безпілотники можуть суттєво відрізнятися за внутрішнім оснащенням.

"Дуже багато залітає безпілотників, вони є різні, вони начебто однакового типу ззовні виглядають, а те, що всередині в ньому є, тому безпілотнику, якщо він вцілів, наші фахівці мають можливість розібрати, подивитися", - пояснив він.

Як резюмував представник Повітряних сил, українські фахівці постійно вивчають такі дрони, щоб ефективніше їм протидіяти, тому що ворог не стоїть.