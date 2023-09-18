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Ігнат пояснив, чому українській ППО складно збивати "Шахеди"

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 09:29
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Ігнат пояснив, чому українській ППО складно збивати "Шахеди" Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Дрони-камікадзе "Шахед", якими російські війська атакують Україну, досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти. Ну і зрештою удари противник планує заздалегідь. Він намагається вразити об'єкти, які ми захищаємо і прокладає маршрути саме таким чином", - сказав Ігнат.

За його словами, "Шахеди" непроста ціль попри їхню невелику площу і швидкість.

"Але все одно вони залишаються складною цілою для ППО, адже створені долати цю систему. У них таке призначення", - зазначив речник.

Проте він додав, що сьогодні знищено чимало повітряних цілей.

"Так (збили - ред.) не всі "Шахеди". Але ж і напрямки ворог вибирає різні. Атаки з різних напрямків по різних маршрутах. Атаковано Одеську, Миколаївську область "Шахедами". Ну а ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині", - розповів Ігнат.

Нічна атака по Україні 18 вересня

Російські війська завдали комбінованої атаки територією України вночі 18 вересня. Спочатку окупанти застосували ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно у центральні та південні області країни.

Пізніше були задіяні крилаті ракети, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Загалом російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. Силам ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет.

Під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи у Хмельницькій області, у регіоні працювали сили ППО.

Також пізніше стало відомо, що вночі 18 вересня ворог завдав удару допомогою БПЛА типу "Shahed-136/131" по Снігурівській громаді. Внаслідок влучення виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі, що обійшлося без постраждалих.

Окрім того, російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет і ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одеської області.

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