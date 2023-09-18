Нічна атака на південь та центр України: військові розповіли подробиці

Основний удар дронів-камікадзе та ракет під час обстрілу України в ніч проти понеділка, 18 вересня, припав на чотири регіони - Одеську, Миколаївську, Хмельницьку та Кіровоградську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності збито 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131": 11 - над Одещиною, 5 - над Миколаївщиною, 2 - над Кіровоградщиною", - йдеться в повідомленні.

Одеська область

Як зазначають військові, знов під ударом було Подунав'я.

"Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - додають в зведенні.

Зокрема, як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під ударом ворога знову був Ізмаїльський район.

"Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає", - написав він у Telegram.

Миколаївська область

Внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді Миколаївської області.

"Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - констатували військові.

Хмельницька область

Як розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, було чутно вибухи - це працювали сили ППО.

"Постраждалих немає. Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох будинках", - розповів він.

Крім того, за його словами, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства.

"Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи", - додав Тюрін.

Обстріл України 18 вересня

Російські війська завдали комбінованої атаки по території України вночі 18 вересня, використавши ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно в центральні та південні області країни та крилаті ракети, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Зокрема, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, працювала ППО.

За даними ВПС України російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет. У свою чергу, окупанти випустили 24 безпілотники та 17 ракет.