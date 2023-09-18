ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака на південь та центр України: військові розповіли подробиці

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 09:23
UA EN RU
Нічна атака на південь та центр України: військові розповіли подробиці Фото: військові розповіли подробиці атаки на Україну 18 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Основний удар дронів-камікадзе та ракет під час обстрілу України в ніч проти понеділка, 18 вересня, припав на чотири регіони - Одеську, Миколаївську, Хмельницьку та Кіровоградську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Силами протиповітряної оборони в нашій зоні відповідальності збито 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131": 11 - над Одещиною, 5 - над Миколаївщиною, 2 - над Кіровоградщиною", - йдеться в повідомленні.

Одеська область

Як зазначають військові, знов під ударом було Подунав'я.

"Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило", - додають в зведенні.

Зокрема, як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під ударом ворога знову був Ізмаїльський район.

"Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає", - написав він у Telegram.

Миколаївська область

Внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді Миколаївської області.

"Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - констатували військові.

Хмельницька область

Як розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, було чутно вибухи - це працювали сили ППО.

"Постраждалих немає. Разом з тим, внаслідок збиття ракет, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох будинках", - розповів він.

Крім того, за його словами, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства.

"Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи", - додав Тюрін.

Обстріл України 18 вересня

Російські війська завдали комбінованої атаки по території України вночі 18 вересня, використавши ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно в центральні та південні області країни та крилаті ракети, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Зокрема, у Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, працювала ППО.

За даними ВПС України російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та трьома типами ракет - Х-101, Х-555 та Х-55. ППО вдалося збити 18 дронів та 17 ракет. У свою чергу, окупанти випустили 24 безпілотники та 17 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Миколаївська область Кропивницька область Хмельницкая область
NEWS
Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами. Скільки цілей збила ППО
Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна