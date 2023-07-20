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Ігнат пояснив, чому українській ППО складно збити ракети "Онікс"

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Ракети "Онікс", якими Росія атакувала Одесу та Миколаїв цієї ночі, летять на великій швидкості й малій висоті. Тому протиповітряній обороні важко їх виявити та збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що ракети наземного базування "Онікс" Росія не вперше застосовує по прибережній зоні України.

"Ракети "Онікс" призначені для знищення плавзасобів, кораблів, летить вона на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км на годину, тобто швидкість велика. На марші вона може підійматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою, щоб знищити корабель", - розповів Ігнат.

За його словами, саме це ускладнює виявлення та відповідно збиття ракет засобами ППО.

"Важко з такими ракетами боротися, але впливати можна зрештою якимись засобами РЕБ. Тому бачимо, що не всі ракети долітають до цілей", - зазначив речник.

Ігнат також додав, що наявними засобами ППО в Україні збивати "Онікси" на великій швидкості й на малій висоті навряд чи можливо.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову атакували південь України, а саме Одесу та Миколаїв. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що під ударом ворога опинилися порти, причали, житлові будинки та торгові мережі.

Внаслідок нічної атаки в Одесі та Миколаєві пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, виникли пожежі. В Одесі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, а у Миколаєві 19 людей отримали поранення, серед них є діти.

Також російські окупанти атакували "Шахедами" Суми та Чернігівську область.

Детальніше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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