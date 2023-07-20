RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игнат объяснил, почему украинской ПВО сложно сбить ракеты "Оникс"

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Ракеты "Оникс", которыми Россия атаковала Одессу и Николаев этой ночью, летят на большой скорости и малой высоте. Поэтому противовоздушной обороне трудно их обнаружить и сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он напомнил, что ракеты наземного базирования "Оникс" Россия не в первый раз применяет по прибрежной зоне Украины.

"Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль", – рассказал Игнат.

По его словам, именно это затрудняет выявление и соответственно уничтожение ракет средствами ПВО.

"Трудно с такими ракетами бороться, но влиять можно в конце концов какими-то средствами РЭБ. Поэтому видим, что не все ракеты долетают до целей", - отметил спикер.

Игнат также добавил, что имеющимися средствами ПВО в Украине сбивать "Ониксы" на большой скорости и на малой высоте вряд ли возможно.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, этой ночью оккупанты снова атаковали юг Украины, а именно Одессу и Николаев. Воздушные силы ВСУ отметили, что под ударом врага оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

В результате ночной атаки в Одессе и Николаеве повреждены жилые дома и другие здания, возникли пожары. В Одессе известно по меньшей мере о четырех пострадавших, а в Николаеве 19 человек получили ранения, среди них есть дети.

Также российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и Черниговскую область.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаНиколаевракетиракетна атакаПВОВоздушные силы УкраиныВойна России против Украины