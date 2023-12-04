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Ігнат пояснив, у чому складність збиття "шахедів"

Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Російські "шахеди" є складною ціллю для винищувачів, оскільки вони летять низько та повільно. Вони створені, щоб долати систему ППО.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Вони летять на швидкості 100-200 кілометрів на годину за маршрутом, який задали йому оператори. Щоразу вони ці маршрути змінюють", - сказав він.

За його словами, "шахеди" летять дуже низько і надто повільно для того, щоб його ефективно міг перехопити винищувач.

"Так, для винищувачів їх складніше збивати. Але що стосується інших засобів - то не можна сказати, що їх складніше вразити, ніж крилаті ракети. Обидві цілі складні. Обидві цілі створені для того, щоб долати систему ППО. Усе залежить від обставин, від умов, від місцевості", - розповів Ігнат.

Водночас на радіолокаційних системах "шахеди" так само видно, як і ракети. "Звичайно, видно. Наша чергова служба, як і інші чергові служби, мають доступ до системи "Віраж-планшет", яка показує повітряну обстановку на монітор", - сказав він.

Ігнат повідомив, що за допомогою цієї системи та інших закритих джерел інформації і ведеться телеграм-канал Повітряних сил, де інформують про ракетну та дронову загрозу без зайвої деталізації.

"Чому так? Іноді "шахеди", як і крилаті ракети, на якийсь час можуть "ховатись" від наших РЛС, тому інформувати ворога про це не треба", - додав речник.

Атаки "шахедів"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія використовує дрони-камікадзе для масованих атак на територію України з метою послабити систему ППО. Однією з цілей Росії, ймовірно, було послабити протиповітряну оборону України, щоб сформувати бойовий простір перед будь-якою погодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що масовані удари цього року можуть поновитися після початку зими, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники. "Росіяни вичікують падіння температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.

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