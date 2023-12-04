Игнат пояснил, в чем сложность сбивать "шахеды"

"Они летят на скорости 100-200 километров в час по маршруту, заданному ему операторами. Каждый раз они эти маршруты меняют", - сказал он.

По его словам, "шахеды" летят очень низко и слишком медленно, чтобы его эффективно мог перехватить истребитель.

"Для истребителей их сложнее сбивать. Но что касается других средств - нельзя сказать, что их сложнее поразить, чем крылатые ракеты. Обе цели сложны. Обе цели созданы для того, чтобы преодолевать систему ПВО. Все зависит от обстоятельств, от условий от местности", - рассказал Игнат.

В то же время на радиолокационных системах "шахеды" так же видны, как и ракеты. "Конечно, видны. Наша дежурная служба, как и другие дежурные службы, имеют доступ к системе "Вираж-планшет", показывающей воздушную обстановку на монитор", - сказал он.

Игнат сообщил, что с помощью этой системы и других закрытых источников информации и ведется телеграмма-канал Воздушных сил, где информируют о ракетной и дроновой угрозе без лишней детализации.

"Почему так? Иногда "шахеды", как и крылатые ракеты, на время могут "спрятаться" от наших РЛС, поэтому информировать врага об этом не надо", - добавил спикер.

Атаки "шахедов"

Напомним, по данным британской разведки, Россия использует дроны-камикадзе для массированных атак на территорию Украины с целью ослабить систему ПВО. Одной из целей России, вероятно, было ослабить противовоздушную оборону Украины, чтобы сформировать боевое пространство перед любой согласованной зимней кампанией ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала зимы, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели. "Россияне выжидают падения температуры ниже нуля", - отметил Скибицкий.