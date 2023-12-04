Чому росіяни постійно атакують Старокостянтинів у Хмельницькій області: пояснення Ігната

За його словами, у Старокостянтинові знаходиться аеродром базування наших літаків тактичної авіації.

"Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", - зазначив Ігнат.

Обстріли Хмельницької області

З листопада практично щодня російські війська атакують Хмельницьку область безпілотниками.

Так, вночі 3 та 4 грудня російські війська запускали до Хмельницької області дрони-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО.

Також ми писали, що в ніч на 28 листопада під час обстрілу Хмельницької області російськими окупантами уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку. Вдень під час повітряної тривоги мешканці області чули вибухи.