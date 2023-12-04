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Чому росіяни постійно атакують Старокостянтинів у Хмельницькій області: пояснення Ігната

Понеділок 04 грудня 2023 12:50
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Чому росіяни постійно атакують Старокостянтинів у Хмельницькій області: пояснення Ігната Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько
Експерт: Юрій Ігнат

Останнім часом російські війська часто атакують Старокостянтинів у Хмельницькій області, адже там знаходиться аеродром базування літаків тактичної авіації української армії.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у Старокостянтинові знаходиться аеродром базування наших літаків тактичної авіації.

"Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", - зазначив Ігнат.

Обстріли Хмельницької області

З листопада практично щодня російські війська атакують Хмельницьку область безпілотниками.

Так, вночі 3 та 4 грудня російські війська запускали до Хмельницької області дрони-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО.

Також ми писали, що в ніч на 28 листопада під час обстрілу Хмельницької області російськими окупантами уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку. Вдень під час повітряної тривоги мешканці області чули вибухи.

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