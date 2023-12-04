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Почему россияне постоянно атакуют Староконстантинов в Хмельницкой области: объяснение Игната

Понедельник 04 декабря 2023 12:50
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Почему россияне постоянно атакуют Староконстантинов в Хмельницкой области: объяснение Игната Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько
Эксперт: Юрий Игнат

В последнее время российские войска часто атакуют Староконстантинов в Хмельницкой области, ведь находится аэродром базирования самолетов тактической авиации украинской армии.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, в Староконстантинове находится аэродром базирования наших самолетов тактической авиации.

"Соответственно, это представляет для россиян интерес. У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему именно этот интересует врага больше всего", - отметил Игнат.

Обстрелы Хмельницкой области

С ноября практически ежедневно российские войска атакуют Хмельницкую область беспилотниками.

Так, ночью 3 и 4 декабря российские войска запускали по Хмельницкой области дроны-камикадзе. В регионе работали силы ПВО.

Также мы писали, что в ночь на 28 ноября, во время обстрела Хмельницкой области российскими оккупантами, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома. Днем, во время воздушной тревоги, жители области слышали взрывы.

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