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Ігнат пояснив, чому ППО не вдається збивати всі цілі РФ, випущені по Одесі та області

Фото: чому ППО не вдається збивати всі цілі РФ, запущені на Одесу та область (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

У Повітряних силах пояснили, з чим пов'язано те, що протиповітряна оборона не збиває всіх російських цілей під час російських обстрілів Одеси та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"На жаль, не вдається нищити усі безпілотники, якими атакує Росія з півдня. Зокрема, з окупованого Криму, а також з Приморсько-Ахтарська, зазвичай, завдають ударів. Цього разу Балаклава, саме звідти були запущені безпілотники", - розповів він.

Спікер зазначив, що збивати всі дрони та ракети, які окупанти запускають на Одесу, заважає географічне розташування міста та розсташування самої ППО.

"Одеса, хочу наголосити, знаходиться на узбережжі Чорного моря, густонаселене місто, яке фактично на межі знаходиться узбережжя, великі будинки, інфраструктура. Тому розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням", - додав Ігнат.

Обстріл Одеси

У ніч на 5 березня в Одесі було чути вибухи. Російські дрони були помічені північ від міста, і рухалися із західним, і навіть північно-західним курсом. Внаслідок удару БПЛА було пошкоджено санаторій, а також будинок та низку господарських будівель.

Почалася пожежа, але її вже загасили. ППО збила 18 із 22 безпілотників, запущених окупантами.

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Одеса