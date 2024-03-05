Игнат объяснил, почему ПВО не удается сбивать все цели РФ, выпущенные по Одессе и области

"К сожалению, не удается уничтожать все беспилотники, которыми атакует Россия с юга. В частности, с оккупированного Крыма, а также из Приморско-Ахтарска обычно наносят удары. На этот раз Балаклава, именно оттуда были запущены беспилотники", - рассказал он.

Спикер отметил, что сбивать все дроны и ракеты, которые оккупанты запускают на Одессу, мешает географическое расположение города и расположение самой ПВО.

"Одесса, хочу подчеркнуть, находится на побережье Черного моря, густонаселенный город, фактически на границе находится побережье, большие дома, инфраструктура. Поэтому расположение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах в сам город. Это вызвано его географическим расположением", - добавил Игнат.

Обстрел Одессы

В ночь на 5 марта в Одессе были слышны взрывы. Российские дроны были замечены на севере города, и двигались с западным, а также северо-западным курсом. В результате удара БПЛА были повреждены санаторий, а также дом и ряд хозпостроек.

Начался пожар, но его уже потушили. ПВО сбила 18 из 22 беспилотников, запущенных оккупантами.