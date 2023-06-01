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Ігнат пояснив, чому окупанти використовують "Іскандери" для атак по Києву

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Київ, Четвер 01 червня 2023 10:11
Ігнат пояснив, чому окупанти використовують "Іскандери" для атак по Києву Фото: чому окупанти використовують "Іскандери" для атак по Києву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Атакуючи Київ ракетами "Іскандер" російські окупанти хочуть завдати удару несподівано, щоб було обмаль часу для того, щоб сховатися в укриттях та не змогла зреагувати ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"А яким ще озброєнням вони можуть настільки швидко та ефективно завдати удару? Були в них спроби завдавати ударів ракетами С-400 саме по Київській області. Противник використовує саме ці оперативно-тактичні комплекси для того, щоб було мінімум часу зреагувати на ці речі", - пояснив він.

Ігнат навів наступний приклад. Припустимо, якщо летять крилаті ракети з Каспію чи з Чорного моря, то відповідно є близько години, щоб зреагувати й піти в укриття, а у випадку з "Іскандерами" мова йде про лічені хвилини.

"Противник хоче застати зненацька, щоб наша ППО не змогла зреагувати. Але, як бачимо, спрацювала і цього разу", - вважає він.

Атака на Київ 1 червня

Вночі у Києві пролунала тривога, в різних районах було чутно вибухи через роботу ППО. Уламки збитих цілей знайшли одразу в трьох районах столиці.

І хоча ППО збила усі 10 ракет, які випустила Росія з ОТРК "Іскандер", без жертв не обійшлося. Зокрема, у Деснянському районі загинули троє людей. Ще 10 отримали поранення, серед них також є дитина. Детальніше про наслідки нічної атаки на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що РФ не вперше використовує "Іскандери" під час ударів по Києву. Зокрема, під час обстрілу Києва вдень у понеділок, 29 травня, російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій. Сили ППО знищили всі цілі. Детальніше про атаку та особливості "Іскандерів" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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