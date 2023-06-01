Игнат объяснил, почему оккупанты используют "Искандеры" для атак по Киеву

Атакуя Киев ракетами "Искандер" российские оккупанты хотят нанести удар неожиданно, чтобы было мало времени для того, чтобы спрятаться в укрытиях и не смогла среагировать ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"А каким еще вооружением они могут настолько быстро и эффективно нанести удар? Были у них попытки наносить удары ракетами С-400 именно по Киевской области. Противник использует именно эти оперативно-тактические комплексы для того, чтобы было минимум времени среагировать на эти вещи", - объяснил он.

Игнат привел следующий пример. Допустим, если летят крылатые ракеты из Каспия или Черного моря, то соответственно есть около часа, чтобы среагировать и уйти в укрытие, а в случае с "Искандерами" речь идет о считанных минутах.

"Противник хочет застать врасплох, чтобы наша ПВО не смогла среагировать. Но, как видим, сработала и в этот раз", - считает он.

Атака на Киев 1 июня

Ночью в Киеве раздалась тревога, в разных районах были слышны взрывы из-за работы ПВО. Обломки сбитых целей обнаружили сразу в трех районах столицы.

И хотя ПВО сбила все 10 ракет, выпущенных Россией из ОТРК "Искандер", без жертв не обошлось. В частности, в Деснянском районе погибли три человека. Еще 10 получили ранения, среди них также есть ребенок. Детальнее о последствиях ночной атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что РФ не впервые использует "Искандеры" при ударах по Киеву. В частности, во время обстрела Киева днем в понедельник, 29 мая, российские войска выпустили 11 "Искандеров" двух модификаций. Силы ПВО уничтожили все цели. Подробнее об атаке и особенностях "Искандеров" - читайте в материале РБК-Украина.