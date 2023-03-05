Ігнат пояснив, чим небезпечні баражуючі авіаційні бомби та чи можна їх знищити
Баражуючі авіаційні бомби можуть залітати на десятки кілометрів. Для їх перехоплення Україні потрібні сучасні багатофункціональні літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Вони (окупанти, - ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів", - зазначив він.
Ігнат додав, що Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16, аби перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також "відганяти" літаки, які роблять запуски.
Речник додав, що баражуючі бомби також можуть знищувати комплекси ППО Patriot та SAMP-T, проте таких установок потрібно велика кількість, аби захистити Україну.
Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували Чернігівську область баражуючими бомбами УПАБ-1500В вагою 1500 кг.
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