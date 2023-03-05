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Ігнат пояснив, чим небезпечні баражуючі авіаційні бомби та чи можна їх знищити

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Україна, Неділя 05 березня 2023 13:12
Ігнат пояснив, чим небезпечні баражуючі авіаційні бомби та чи можна їх знищити Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Баражуючі авіаційні бомби можуть залітати на десятки кілометрів. Для їх перехоплення Україні потрібні сучасні багатофункціональні літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вони (окупанти, - ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів", - зазначив він.

Ігнат додав, що Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16, аби перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також "відганяти" літаки, які роблять запуски.

Речник додав, що баражуючі бомби також можуть знищувати комплекси ППО Patriot та SAMP-T, проте таких установок потрібно велика кількість, аби захистити Україну.

Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували Чернігівську область баражуючими бомбами УПАБ-1500В вагою 1500 кг.

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