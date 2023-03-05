Игнат объяснил, чем опасны барражирующие авиационные бомбы и можно ли их уничтожить

Барражирующие авиационные бомбы могут залетать на десятки километров. Для их перехвата Украине требуются современные многофункциональные самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Они (оккупанты, - ред.) запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья могут залетать на десятки километров", - отметил он.

Игнат добавил, что Украина нуждается в современных истребителях, в частности F-16, чтобы перехватывать управляемые авиационные бомбы, а также "отгонять" самолеты, производящие запуски.

Спикер добавил, что барражирующие бомбы также могут уничтожать комплексы ПВО Patriot и SAMP-T, однако таких установок нужно большое количество, чтобы защитить Украину.