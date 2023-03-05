Игнат объяснил, чем опасны барражирующие авиационные бомбы и можно ли их уничтожить
Барражирующие авиационные бомбы могут залетать на десятки километров. Для их перехвата Украине требуются современные многофункциональные самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Они (оккупанты, - ред.) запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректированные авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, имеющие крылья могут залетать на десятки километров", - отметил он.
Игнат добавил, что Украина нуждается в современных истребителях, в частности F-16, чтобы перехватывать управляемые авиационные бомбы, а также "отгонять" самолеты, производящие запуски.
Спикер добавил, что барражирующие бомбы также могут уничтожать комплексы ПВО Patriot и SAMP-T, однако таких установок нужно большое количество, чтобы защитить Украину.
Напомним, недавно оккупанты атаковали Черниговскую область барражирующими бомбами УПАБ-1500В весом 1500 кг.
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