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Ігнат: Patriot збиватиме авіацію РФ на великих відстанях та віджене її від наших кордонів

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Україна, Субота 11 березня 2023 16:02
Ігнат: Patriot збиватиме авіацію РФ на великих відстанях та віджене її від наших кордонів Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Дмитро Браславський

Комплекс Patriot може збивати не тільки балістичні ракети, а і російську авіацію на відстані до 150 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

"Patriot - це комплекс далекого радіусу дії, а Україна не має таких далекобійних зенітних систем", - йдеться у заяві.

Ігнат повідомив, що у Повітряних сил ЗСУ є комплекс "Бук-М1", який має дальність дії до 40 кілометрів. С-300 працює на дальності до 70 кілометрів, а комплекс Patriot має дальність дії в 150 кілометрів. Такий саме радіус дії має і SAMP/T, який Україна також скоро має отримати від партнерів.

"Це допоможе насамперед збивати не лише балістичні ракети, а й протистояти російській авіації на великих відстанях", - додав Ігнат.

За його словами, РФ використовує авіацію у прифронтових зонах на півночі та півдні України. З неї завдають ударів ракетами та баражуючими керованими авіаційними бомбами. Авіація підлітає на дистанцію 30-40, 50-60 кілометрів до кордонів України та скидає такі бомби. Наявність комплексів Patriot або SAMP/T зможе відігнати ворожі літаки від кордонів України.

Речник Повітряних сил додав, що мова йде про знищення літаків на тимчасово окупованих територіях України. Ці комплекси планують розмістити так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру України та позиції ЗСУ.

Нагадаємо, у лютому українські військові розпочали навчання на Patriot у Німеччині. А у січня такі тренування на Patriot почалися у США.

Сполучені Штати, разом з іншими країнами, підготували понад 4000 українських військових. Частина з них проходила навчання по користуванню ракетною системою Patriot.

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.

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