ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США розповіли, коли військові ЗСУ завершать навчання на Patriot

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 лютого 2023 19:08
У США розповіли, коли військові ЗСУ завершать навчання на Patriot Фото: у США озвучили кількість бійців ЗСУ яку вдалось навчити користуватись Patriot (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати, разом з іншими країнами, підготували понад 4000 українських військових. Частина з них проходила навчання по користуванню ракетною системою Patriot.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповів американський генерал Дуглас Сімс, підготовка українських військових триває не тільки у США, а й по всій Європі.

"Колективна підготовка триває по всій Європі та різко збільшує українські об’єднані збройні організації. Загалом із січня американські військові навчили понад 1000 українців, довівши загальну кількість навчених Сполученими Штатами трохи більше ніж 4000", - сказав він.

Він також зауважив, що навчання на ракетній системі Patriot, які проходять у Форт-Стілл, незабаром закінчаться.

"Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої в Україні батареї Patriot", - розповів він.

Сімс вважає, що наші військові зможуть використовувати Patriot так само ефективно, як і інші системи ППО.

Нагадаємо, що українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Збройні сили України
NEWS
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ