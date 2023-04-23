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Ігнат про Patriot: один дивізіон вже на чергуванні, інші обіцяні ППО - в дорозі

Фото: один дивізіон Patriot вже на чергуванні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Перший дивізіон зенітно-ракетної системи Patriot вже заступив на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, командувач Повітряних сил Микола Олещук відвідав один із дивізіонів, подивився, як він заступив на бойове чергування, подякував, що люди раніше завершили навчання

"Зробив собі селфі на згадку... Один із дивізіонів вже заступив на бойове чергування, працює... Інші, ті, що нам обіцяли, в дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати й щодо російських літаків, зокрема", - сказав він.

Речник Повітряних сил також продемонстрував своє селфі на фоні системи Patriot, яка вже перебуває на території України.

Нагадаємо, днями Олещук показав одну з пускових установок ЗРК Patriot, яка вже несе бойове чергування на території України.

Додамо, за словами першого заступника глави Міноборони Олександра Павлюка, Україна отримала Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

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