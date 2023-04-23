Игнат о Patriot: один дивизион уже на дежурстве, другие обещанные ПВО - в пути

По словам Игната, командующий Воздушными силами Николай Олещук посетил один из дивизионов, посмотрел, как он заступил на боевое дежурство, поблагодарил, что люди раньше завершили обучение.

"Сделал себе селфи в память... Один из дивизионов уже заступил на боевое дежурство, работает... Другие, нам обещавшие, в пути к своим будущим позициям. Будем надеяться, что будут результаты и в отношении российских самолетов, в частности", - сказал он.

Спикер Воздушных сил также продемонстрировал свое селфи на фоне системы Patriot, которая уже находится на территории Украины.

Напомним, на днях Олещук показал одну из пусковых установок ЗРК Patriot, уже несущую боевое дежурство на территории Украины.

По словам первого заместителя главы Минобороны Александра Павлюка, Украина получила Patriot от США, Германии и Нидерландов.

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