Ігнат: операція "Павутина" - серйозний удар по РФ, але загроза залишається

Попри спецоперацію "Павутина", яку СБУ провела проти стратегічної авіації РФ, у ворога залишаються можливості для ракетних ударів по Україні.
Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ураження певної кількості літаків - це серйозний удар по ворогу. Але можливості завдавати ударів крилатими ракетами типу Х-101 і іншими, які може нести стратегічна авіація, залишаються", - сказав Ігнат.
За його словами, позаминула ніч, коли РФ масштабно атакувала Україну, є доказом того, що у росіян все ще є літаки та ракети. Отже, загроза ударів залишається.
"Але зменшено серйозно потенціал. Це дуже серйозні та приємні для нас новини", - додав речник Повітряних сил.
На початку червня СБУ провела масштабну операцію під назвою "Павутина". Українські ударні дрони, які були таємно доставлені на територію РФ, атакували відразу чотири російські аеродроми, де базується стратегічна авіація.
За офіційними даними, дрони СБУ уразили щонайменше 41 літак, серед яких Ту-95, Ту-22М3 та А-50.
Як заявляв президент Володимир Зеленський, в операції "Павутина" використовувались дрони виключно українського виробництва.
Після операції СБУ росіяни змогли задіяти для атаки на Україну всього 7 бортів стратегічної авіації. Загалом, під час атаки в ніч на 6 червня ворог використав проти України 45 ракет і понад 400 дронів.
Під російськими ударами опинилися Київ, Тернопіль, Луцьк, Чернігів та ще низка населених пунктів. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.