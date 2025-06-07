Ігнат: операція "Павутина" - серйозний удар по РФ, але загроза залишається

"Ураження певної кількості літаків - це серйозний удар по ворогу. Але можливості завдавати ударів крилатими ракетами типу Х-101 і іншими, які може нести стратегічна авіація, залишаються", - сказав Ігнат.

За його словами, позаминула ніч, коли РФ масштабно атакувала Україну, є доказом того, що у росіян все ще є літаки та ракети. Отже, загроза ударів залишається.

"Але зменшено серйозно потенціал. Це дуже серйозні та приємні для нас новини", - додав речник Повітряних сил.