Игнат: операция "Паутина" - серьезный удар по РФ, но угроза остается

"Поражение определенного количества самолетов - это серьезный удар по врагу. Но возможности наносить удары крылатыми ракетами типа Х-101 и другими, которые может нести стратегическая авиация, остаются", - сказал Игнат.

По его словам, позапрошлая ночь, когда РФ масштабно атаковала Украину, является доказательством того, что у россиян все еще есть самолеты и ракеты. Следовательно, угроза ударов остается.

"Но уменьшен серьезно потенциал. Это очень серьезные и приятные для нас новости", - добавил представитель Воздушных сил.