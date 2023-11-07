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Ігнат назвав умови, за яких Україна зможе створити "повітряний щит"

Фото: Юрій Ігнат (facebook com yuriy ignat)
Автор: Дмитро Браславський

Україна може створити потужний "повітряний щит" для захисту своєї території від російських атак. Для цього потрібно все те, що описано у візії Повітряних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

"Дуже пафосно говорити "повітряний щит" для України. Дійсно, хочеться мати такий купол, який усіх захистить, але не в наших реаліях. Це така країна, як Ізраїль (розміром в одну українську область), може собі такий щит дозволити", - розповів Ігнат.

І то, за словами Ігната, коли йде масований обстріл різними типами засобів, то навіть славнозвісний ізраїльський щит не може впоратися з усім, що летить.

Що потрібно для створення "повітряного щита"

За його словами, у випадку України говорити про потужний "повітряний щит" можна буде, коли країна отримає все те, що хоче в перспективній моделі Повітряних сил, яку раніше змалювали у візії ЗС.

ЇЇ ухвалили ще до війни і там прописано, якою має бути протиповітряна оборона.

"Але повернемось до реалій. Сьогодні є готовність постійна. Коли нас запитують колеги, на скільки ми готові, чи готуємось, а які у нас є варіанти? У нас все що є, все стоїть на кону. Ми не тримаємо в запасі якісь зенітні системи", - додав речник Повітряних сил. 

"Повітряний щит" для України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що глави МЗС країн "Великої сімки" на зустрічі в Японії обговорять всебічну підтримку України. Зокрема, йтиметься про "повітряний щит".

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заплющить очі на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить Київ додатковими системами ППО напередодні складної зими.

 

 

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