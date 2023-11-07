Игнат назвал условия, при которых Украина сможет создать "воздушный щит"

"Очень пафосно говорить "воздушный щит" для Украины. Действительно, хочется иметь такой купол, который всех защитит, но не в наших реалиях. Это такая страна, как Израиль (размером в одну украинскую область), может себе такой щит позволить", - рассказал Игнат.

И то, по словам Игната, когда идет массированный обстрел различными типами средств, то даже знаменитый израильский щит не может справиться со всем, что летит.

Что нужно для создания "воздушного щита"

По его словам, в случае Украины говорить о мощном "воздушном щите" можно будет, когда страна получит все то, что хочет в перспективной модели Воздушных сил, которую ранее обрисовали в видении ВС.

Ее приняли еще до войны и там прописано, какой должна быть противовоздушная оборона.

"Но вернемся к реалиям. Сегодня есть готовность постоянная. Когда нас спрашивают коллеги, на сколько мы готовы, или готовимся, а какие у нас есть варианты? У нас все что есть, все стоит на кону. Мы не держим в запасе какие-то зенитные системы", - добавил представитель Воздушных сил.

"Воздушный щит" для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что главы МИД стран "Большой семерки" на встрече в Японии обсудят всестороннюю поддержку Украины. В частности, речь пойдет о "воздушном щите".

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин снабдит Киев дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.