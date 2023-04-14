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Ігнат назвав кілька причин, чому РФ вирішила виробляти ракети Х-50

Фото: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Крилата дозвукова ракета Х-50 не є новою, її розробки проводилися ще за часів СРСР. Але Росія вирішила налагоджувати саме її виробництво і тому є кілька можливих причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"З чим це пов'язано? Можливо є більше ресурсів для виготовлення даного типу боєприпасів, можливо цей процес є дешевшим. Але в принципі це ракета такого ж типу як і ті, які Росія застосовувала проти наших об'єктів. Те, що вони намагаються їх створювати, це вони лише оголосили. Будемо сподіватися, що в умовах санкцій їм це буде не так просто зробити", - сказав він.

Як повідомлялось, Генштаб ЗСУ дізнався, що вже цього червня Росія має намір почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50. Через що ворог може активізувати удари по Україні восени.

Докладніше про те, що є ця ракета - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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