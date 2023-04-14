Игнат назвал несколько причин, почему РФ решила производить ракеты Х-50

Крылатая дозвуковая ракета Х-50 не является новой, ее разработки проводились еще во времена СССР. Но Россия решила налаживать именно ее производство и этому есть несколько возможных причин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.
"С чем это связано? Возможно есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпасов, возможно этот процесс дешевле. Но в принципе это ракета такого же типа, как и те, которые Россия применяла против наших объектов. То, что они пытаются их создавать, это они только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это не так просто сделать", - сказал он.
Как сообщалось, Генштаб ВСУ узнал, что уже в июне Россия намерена начать серийное производство крылатых ракет типа Х-50. Из-за чего враг может активизировать удары по Украине осенью.
Подробнее о том, что представляет собой эта ракета - читайте в материале РБК-Украина.
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