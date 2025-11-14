Ігнат назвав імовірну причину поодиноких пусків ворогом "Циркона"

Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір єдиного телемарафону.

Відповідаючи на питання про сенс рідких випадків застосування ракет типу "Циркон" росіянами, Ігнат зазначив, що ворог таким чином намагається випробувати нові види озброєння у бойових умовах.

"Путінська Росія, чи сам (російський диктатор Володимир – ред.) Путін, демонструє зброю, постійно "не имеющую аналогов": там "Орешники", "Буревісники", "Кинджали", і, зокрема, й ракета "Циркон", - заявив Ігнат.

За його словами, цю ракету Росія вже декілька разів запускала впродовж 2024 року, і у 2023 році.

"Ракета сама протикорабельна, можливо, вони випробовують її так в бойових умовах, хочуть досягти якогось, власне, результату", - додав він.

За словами начальника управління комунікації командування Повітряних сил, на сьогоднішній день не варто говорити та деталізувати результати ворога, але важливо пам'ятати, що зброя ворога стає більш далекобійною.

"Тому ще раз і ще раз усіх закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги. Противник постійно модернізує свою зброю, противник підступний", - додав Ігнат.

Що відомо про ракету "Циркон"

3М22 "Циркон" - це російська гіперзвукова крилата ракета, яку Кремль позиціонує як "суперзброю без аналогів". Її розробляло конструкторське бюро "НПО Машиностроєнія", а вперше офіційно презентували у 2019 році.

Офіційно Росія не оприлюднює характеристики ракети "Циркон" і не демонструє її публічно, однак у різний час озвучувала окремі параметри.

За наявними даними, ракета має дальність від 400-600 км до понад 1000 км, швидкість до 8-9 Маха, піднімається на висоту 30-40 км і несе бойову частину масою близько 300-400 кг. Її довжина складає орієнтовно 8-10 метрів.

"Циркони" запускаються з вертикальних установок 3С-14, які РФ розміщує на кораблях, підводних човнах і мобільних наземних пускових установках.

Росія також заявляла про створення наземної системи "Бастіон" для цих ракет. Крім того, імовірно, пуски можуть здійснюватися зі стаціонарних комплексів на кшталт модернізованого "Об'єкта 100" в окупованому Криму.