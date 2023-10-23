Чи запрацювала в Україні ізраїльська система оповіщення: що кажуть в Повітряних силах

В Україні працює система оповіщення про повітряну загрозу, при цьому для захисту від атак важливо враховувати особливості озброєння, що застосовується противником. Наприклад, у разі балістики у громадян після сигналу є лічені хвилини, щоб укритися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спікера командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

Полковник у цьому контексті не зміг дати однозначної оцінки особливостей роботи ізраїльської системи оповіщення.

"Не можу навіть деталізувати. Бо я нічого про це абсолютно зараз не знаю", - відповів він на запитання ведучих, чи запрацювала в Україні ізраїльська система оповіщення.

Представник Повітряних сил зазначив, що фахівці давно досліджують, як це "має працювати і як це нам допоможе".

"Якщо допоможе, то слава Богу. В нас і так зараз зрештою працює система оповіщення, як може працювати", - сказав Ігнат.

Спікер закликав громадян враховувати тип та характеристики озброєння, які російські окупанти застосовують для завдання ударів по Україні.

"Тут треба розуміти. Якщо летить крилата ракета, то є певний час для того, щоб сповістити населення, увімкнути сирени повітряної тривоги. Ну а якщо летить балістика - це лічені хвилини", - звернув він увагу.

Крім того, додав Ігнат, якщо противник б'є з реактивних систем залпового вогню або крилатими ракетами з невеликої відстані - потрібні "додаткові джерела інформації, щоб якнайшвидше сповістити населення про небезпеку".

Ізраїльська система оповіщення

Зазначимо, що ізраїльська система оповіщення використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет та безпілотників.

Технології ідентифікують розміри об'єктів та визначають небезпеку. Ці дані відображаються на електронній карті. Громадяни, своєю чергою, отримують попередження на телефон або дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення або сирену.

Раніше представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що ізраїльська система раннього сповіщення про повітряну тривогу суттєво допоможе Україні.

Нагадаємо, перед цим РБК-Україна повідомляло про те, що Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Додамо, що у вересні президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху обговорив також ізраїльську систему оповіщення.