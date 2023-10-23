Заработала ли в Украине израильская система оповещения: что говорят в Воздушных силах

В Украине работает система оповещения о воздушной угрозе, при этом для защиты от атак важно учитывать особенности применяемого противником вооружения. К примеру, в случае баллистики у граждан после сигнала есть считанные минуты, чтобы укрыться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Полковник в этом контексте не смог дать однозначную оценку особенностям работы израильской системы оповещения.

"Не могу даже детализировать. Потому что я ничего об этом совершенно сейчас не знаю", - ответил он на вопрос ведущих, заработала ли в Украине израильская система оповещения.

Представитель Воздушных сил отметил, что специалисты давно исследуют, как это "должно работать и как это нам поможет".

"Если поможет, то слава Богу. У нас и так сейчас работает система оповещения, как может работать", - сказал Игнат.

Спикер призвал граждан учитывать тип и характеристики вооружения, которые российские оккупанты применяют для нанесения ударов по Украине.

"Здесь нужно понимать. Если летит крылатая ракета, то есть время для того, чтобы известить население, включить сирены воздушной тревоги. Ну а если летит баллистика - это считанные минуты", - обратил он внимание.

Кроме того, добавил Игнат, если противник бьет из реактивных систем залпового огня или крылатыми ракетами с небольшого расстояния - нужны "дополнительные источники информации, чтобы как можно быстрее известить население об опасности".

Израильская система оповещения

Отметим, что израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что израильская система раннего оповещения о воздушной тревоге существенно поможет Украине.

Напомним, перед этим РБК-Украина сообщало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет об оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.

Добавим, что в сентябре президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил также израильскую систему оповещения.