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Ігнат про базування F-16 в Україні: під час спільних навчань за їх участі нарікань не було

Фото: Із базуванням F-16 в Україні проблем не було (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Американські льотчики на винищувачах F-16 прилітали в Україну на аеродром в місті Миргород під час навчаннь "Безпечне небо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната 24 каналу.

Українські льотчики мали можливість політати на американських винищувачах F-16 ще у далекому 2011 році. Перед проведенням Євро-2012 в Україні на військовому аеродромі в місті Миргород проходили спільні українсько-американсько-польські навчання "Безпечне небо".

"Американські пілоти у повітрі передавали керування нашим льотчикам. Таку ж процедуру робили й для гостей на наших "спарках". Жодних нарікань щодо умов базування F-16 на нашому аеродромі тоді не було, – зауважив Ігнат.

Раніше ми повідомляли, що Польща не повідомила Німеччину про свої наміри передати Україні винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що передача Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі не вплине на позицію США щодо постачання F-16.

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