Игнат о базировании F-16 в Украине: во время совместных учений нареканий не было

Американские летчики на истребителях F-16 прилетали в Украину на аэродром в городе Миргород во время учений "Безопасное небо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игната 24 каналу .

Украинские летчики имели возможность полетать на американских истребителях F-16 еще в 2011 году. Перед проведением Евро-2012 в Украине на военном аэродроме в городе Миргород проходили совместные украино-американо-польские учения "Безопасное небо".

"Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим летчикам. Такую же процедуру делали и для гостей на наших "спарках". Никаких нареканий на условия базирования F-16 на нашем аэродроме тогда не было", - отметил Игнат.