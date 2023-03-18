Польща не повідомила Німеччину про передачу Україні винищувачів МіГ-29, - ЗМІ

Польща не повідомила Німеччину про свої наміри передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

"Польща створює коаліцію винищувачів, не повідомляючи Німеччину", - написав кореспондент Die Welt Філіп Фріц.

На його думку, Польща знову, як і у випадку з танками Leopard 2, "всіх випередила". Словаччина також хоче надати Україні винищувачі МіГ-29.

"Східноєвропейські партнери відокремлюються від Західної Європи", - зазначив журналіст.

Він нагадав, що президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова в січні заявив про передачу Україні танків Leopard 2 німецького виробництва навіть без згоди Берліна.

"Подібне, цього разу про бойову авіацію, може повторитися", - прогнозує автор. Як вже відомо, перші чотири МІГ-29 Україна отримає найближчими днями.

За словами німецького журналіста, Польща сформувала "малу коаліцію" країн з літаками МІГ-29, і її мета - швидко допомогти Україні та подолати табу на постачання винищувачів у НАТО, як це було з танками Leopard 2.

Як повідомляється, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не був поінформований про плани Польщі. Той факт, що німецький уряд не знав про такі фундаментальні рішення політики безпеки союзників, "ставить Берлін у невигідному світлі".

"В Альянсі хтось завжди має зробити перший крок. Ми це зробили й сподіваємося, що, окрім Словаччини, інші країни також нададуть літаки", - сказав Die Welt високопоставлений представник уряду Польщі.