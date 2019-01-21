ИГИЛ взяло ответственность за нападение на конвой США в Сирии

Фото: место взрыва (twitter.com/MewanDolamari.)

В результате нападения погибли 5 человек

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на военный конвой США в Сирии 21 января, в результате которого погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

"Джихадисты "ИГИЛ" взяли ответственность за нападение смертника в Сирии", - сообщает агентство.

Как сообщалось, 21 января смертник атаковал совместный военный конвой сил США и курдских повстанцев. Взрыв прогремел возле блокпоста поддерживаемых США курдов. Теракт произошел в городе на северо-востоке Сирии. Погибли 5 человек.

До этого 20 января в Афганистане из-за взрыва бомбы во время движения колонны губернатора южной провинции Логар погибло по меньшей мере 8 силовиков. Сам губернатор во время взрыва не пострадал. Также в колонне находился глава разведывательного управления Афганистана, который не получил ранений.

Также ранее в Сирии произошел взрыв в автобусе, есть погибшие. Первое взрывное устройство сработало в пассажирском автобусе, что привело к гибели двух человек, следующий взрыв прогремел в центре города, где бомба была заложена в один из мусорных контейнеров.