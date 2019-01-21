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ІДІЛ взяла відповідальність за напад на конвой США у Сирії

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 16:24
ІДІЛ взяла відповідальність за напад на конвой США у Сирії
Фото: місце вибуху (twitter.com/MewanDolamari.)

В результаті нападу загинули 5 людей

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на військовий конвой США в Сирії 21 січня, в результаті якого загинули 5 людей.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

"Джихадисти "ІДІЛ" взяли відповідальність за напад смертника в Сирії", - повідомляє агентство.

Як повідомлялось, 21 січня смертник атакував спільний військовий конвой сил США та курдських повстанців. Вибух прогримів біля блокпосту підтримуваних США курдів. Теракт стався в місті на північному сході Сирії. Загинули 5 людей.

До цього 20 січня в Афганістані через вибух бомби під час руху колони губернатора південної провінції Логар загинуло щонайменше 8 силовиків. Сам губернатор під час вибуху не постраждав. Також у колоні перебував глава розвідувального управління Афганістану, який не отримав поранень.

Також раніше у Сирії стався вибух в автобусі, є загиблі. Перший вибуховий пристрій спрацював в пасажирському автобусі, що призвело до загибелі двох людей, наступний вибух прогримів в центрі міста, де бомба була закладена в один із сміттєвих контейнерів.

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