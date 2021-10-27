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ИГИЛ в Афганистане может нанести удар по США в следующие полгода, - Пентагон

Автор: Наталья Скороход

По оценке американской разведки, "Исламское государство" в Афганистане может нанести удар по США всего за шесть месяцев. Такое заявление сделал в Конгрессе США высокопоставленный чиновник Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что ИГИЛ-К в Афганистане намерен нанести удар уже в следующем году. Разведка предполагает, что это может произойти в период от полугода до 12 месяцев.

Напомним, что в Афганистане остались более сотни украинцев. Министерство иностранных дел Украины ищет возможности для их эвакуации.

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ИГИЛСоединенные Штаты АмерикиАфганистан