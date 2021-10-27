ИГИЛ в Афганистане может нанести удар по США в следующие полгода, - Пентагон

По оценке американской разведки, "Исламское государство" в Афганистане может нанести удар по США всего за шесть месяцев. Такое заявление сделал в Конгрессе США высокопоставленный чиновник Пентагона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что ИГИЛ-К в Афганистане намерен нанести удар уже в следующем году. Разведка предполагает, что это может произойти в период от полугода до 12 месяцев.
Напомним, что в Афганистане остались более сотни украинцев. Министерство иностранных дел Украины ищет возможности для их эвакуации.