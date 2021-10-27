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ІДІЛ в Афганістані може завдати удару по США в наступні півроку, - Пентагон

Автор: Наталья Скороход

За оцінкою американської розвідки, "Ісламська держава" в Афганістані може завдати удару по США всього за шість місяців. Таку заяву зробив у Конгресі США високопоставлений чиновник Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заступник Міністра оборони з питань політики Колін Каль заявив, що ІДІЛ-К в Афганістані має намір завдати удару вже наступного року. Розвідка припускає, що це може статися в період від пів року до 12 місяців.

Нагадаємо, що в Афганістані залишилися більше сотні українців. Міністерство закордонних справ України шукає можливості для їх евакуації.

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ІДІЛСполучені Штати АмерикиАфганистан