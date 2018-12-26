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ИГ взяло ответственность за терракт в МИД Ливии

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 04:37
ИГ взяло ответственность за терракт в МИД Ливии
Фото: последствия теракта в Ливии (twitter.com/RAW_RESEARCH)

Исполнители терракта убиты

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение трех смертников на Министерство иностранных дел Ливии, вследствие которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SITE Intelligence Group.

Также информацию о причастности террористической группировки к нападению распространило новостное агентство ИГ.

Нападение, которое произошло 25 декабря, началось со взрыва автомобиля у здания МИД в столице Ливии - Триполи. Вскоре двое террористов проникли в помещение подорвали себя. Еще одного участника нападения застрелила служба охраны.

После нападения министр иностранных дел Ливии Мохаммед Тахер Сиала призвал ООН частично снять запрет на поставки оружия Триполи, чтобы помочь властям страны бороться с военизированными группировками.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабуле произошел взрыв возле министерства общественных работ. В результате террористической атаки на правительственное здание в понедельник, 24 декабря, погибли как минимум 43 человека, 10 ранены.

На севера Ирака подорвали автомобиль, погибло 2 человека В Ливии террористы-смертники напали на здание МИД
Новости Украины ЛивияИсламское государствоТеракт
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