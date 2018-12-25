В Ливии терористы-смертники напали на здание МИД

Фото: последствия теракта в Ливии (twitter.com/RAW_RESEARCH)

Трое смертников напали на здание министерства

Правоохранители Ливии сообщили, что в результате нападения терористов-смертников на здание Министерства иностранных дел (МИД) в Триполи погибло не менее трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alaarabiya.

Силовики рассказали, что второй терорист-смертник был застрелен охраной до того, как успел себя взорвать в здании. Чиновники сообщили, что еще не менее восьми человек получили ранения.

В то же время Reuters сообщает, что смертников было трое. Перед тем как подорвать себя, смертники произвели обстрел здания МИД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабуле произошел взрыв возле министерства. В результате террористической атаки на правительственное здание в понедельник, 24 декабря, погибли как минимум 43 человека, 10 ранены.

Напомним, в Сомали произошел теракт возле президентского дворца, 17 человек погибли. Сообщается, что 17 человек погибли и еще по меньшей мере 25 получили ранення, среди погибших были семеро полицейских и один журналист.