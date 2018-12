В Ливии терористы-смертники напали на здание МИД

Трое смертников напали на здание министерства

Правоохранители Ливии сообщили, что в результате нападения терористов-смертников на здание Министерства иностранных дел (МИД) в Триполи погибло не менее трех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alaarabiya.

Силовики рассказали, что второй терорист-смертник был застрелен охраной до того, как успел себя взорвать в здании. Чиновники сообщили, что еще не менее восьми человек получили ранения.

В то же время Reuters сообщает, что смертников было трое. Перед тем как подорвать себя, смертники произвели обстрел здания МИД.

A terror attack on the foreign ministry rocks #Tripoli this morning..#Libya pic.twitter.com/gdz4rtL9pY