ІД взяла відповідальність за ракетний удар по аеропорту Кабула

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya .

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, аеропорт атакували п'ятьма ракетами, але частину з них перехопила система протиповітряної оборони. Також не було інформації про жертв і постраждалих.

До цього стало відомо, що дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника по автомобілю зі смертниками ІДІЛ в Кабулі.