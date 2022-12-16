IFC підтримала фінансування українського бізнесу на 2 млрд доларів, - Мінекономіки

За інформацією першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки Юлії Свириденко, основні напрями реалізації цієї програми - торгове фінансування для українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу.

"Дуже важливим є той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", - наголосила Свириденко.

Крім того, як зазначила міністр, Рада директорів IFC схвалила два окремі проєкти для приватного сектору: для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні, а також страхування військових ризиків (через MIGA) для «Райффайзен банку».

"Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО. Таким чином, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити понад 6 млрд доларів", - констатувала Свириденко.