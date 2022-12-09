Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України через обстріли енергетичної інфраструктури

Міністерство економіки України погіршило прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2022 році, заявив перший заступник міністра Денис Кудін під час дискусії Центру економічної стратегії.

"До атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні ми прогнозували, що падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%. Але після масованих ударів з боку РФ, ми погіршили прогноз падіння ВВП до 33,2-33,5%", - заявив Кудін та повідомив, що падіння в листопаді прискорилося до 41% рік до року.

За його словами, на наступний рік Міністерство економіки України свій прогноз поки що не змінювало - він передбачає зростання ВВП в 2023 році на рівні 3,2%, як і було закладено в бюджет. Прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.

"Треба розуміти, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ будуть мати негативний вплив і на інфляцію. Адже підприємства будуть переносити збільшення своїх витрат на споживачів. Але це короткостроковий тренд", - сказав Кудін.

За його словами, гарна новина в тому, що енергосистема відновлюється дуже швидкими темпами і зараз вона за багатьма показниками відповідає жовтневим рівням.