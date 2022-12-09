Що буде з курсом долара до кінця 2022 року: прогноз Мінекономіки
У Міністерстві економіки України не прогнозують змін курсу долара найближчим часом, девальвація очікується наступного року, заявив перший заступник міністра Денис Кудін під час дискусії Центру економічної стратегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
За його словами, у наступному році заклали в прогноз певну девальвацію національної валюти. Але тут все буде залежати від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ.
Згідно прогнозу, який закладено в бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42,2 гривень, додав Кудін.
Нагадаємо, у держбюджеті-2023 закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 гривень (у 2022 році середній курс буде 32,3 гривень). Крім того, прогнозується, що на кінець 2023 курс виросте до 45,8 гривень.
Водночас, бюджетний прогноз жодним чином не впливає на рішення НБУ за офіційним курсом.
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