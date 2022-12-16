RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

IFC поддержала финансирование украинского бизнеса на 2 млрд долларов, - Минэкономики

Фото: первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Международная финансовая корпорация (IFC) выделила 2 млрд долларов в поддержку инвестиций в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

По информации первого вице-премьер-министра, министра экономики Юлии Свириденко, основные направления реализации этой программы - торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

"Очень важен тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано как исключение для Украины. В целом же IFC практически запрещена работа с госкомпаниями", - подчеркнула Свириденко.

Кроме того, как отметила министр, Совет директоров IFC одобрил два отдельных проекта для частного сектора: для французской компании EnVivo, имеющей агробизнес в Украине, а также страхование военных рисков (через MIGA) для "Райффайзен банка".

"Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки и другие МФО. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составить более 6 млрд долларов", - констатировала Свириденко.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Минэкономики Украины не прогнозируют изменения курса доллара в ближайшее время, девальвация ожидается в следующем году.

В то же время Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика УкраиныМинистерство экономикиЮлия Свириденко