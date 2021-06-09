В Иерусалиме вспыхнули пожары. Прервано железнодорожное сообщение с городом

В Иерусалиме (Израиль) вспыхнули сильные пожары. На месте работают не менее десяти расчетов пожарной охраны при поддержке самолетов.
Об этом сообщает newsru.co.il.
Сообщается о двух сильных пожарах в иерусалимских горах. Один пожар вспыхнул в Ар а-Руах возле Неве Илана, а второй в Ар Эйтан.
В связи с пожарами прервано железнодорожное сообщение с Иерусалимом. Движение по шоссе №1 заблокировано на участке в районе развязки Хемед.
Огонь тушат не менее тридцати расчетов пожарной охраны. Полиция эвакуировала жителей первой линии домов в населенном пункте Маале а-Хамиша, а также полностью блокировала поселок Натаф.
Напомним, в начале месяца из-за жарких погодных условий в южном округе Израиля и других регионах вспыхнули масштабные пожары.
Отметим, в мае в Греции произошел масштабный лесной пожар. Власти Коринфского региона на юге страны объявили эвакуацию людей из шести деревень.
Также на севере Мексики произошли лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров.