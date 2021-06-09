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В Єрусалимі спалахнули пожежі. Перервано залізничне сполучення з містом

Автор: Анастасія Рокитна

В Єрусалимі (Ізраїль) спалахнули сильні пожежі. На місці працюють не менше десяти розрахунків пожежної охорони за підтримки літаків.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Повідомляється про дві сильні пожежі в єрусалимських горах. Одна пожежа спалахнула в Ар а-Руах біля Неві Ілана, а інша в Ар Ейтан.

У зв'язку з пожежами перервано залізничне сполучення з Єрусалимом. Рух по шосе №1 заблоковано на ділянці в районі розв'язки Хемед.

Вогонь гасять не менше тридцяти розрахунків пожежної охорони. Поліція евакуювала жителів першої лінії будинків в населеному пункті Маале а-Хаміша, а також повністю блокувала селище Натаф.

Нагадаємо, на початку місяця через спекотні погодні умови в південному окрузі Ізраїлю та інших регіонах спалахнули масштабні пожежі.

Зазначимо, в травні у Греції сталася масштабна лісова пожежа. Влада коринфського регіону на півдні країни оголосила евакуацію людей з шести сіл.

Також на півночі Мексики сталися лісові пожежі. Вогонь охопив понад 7 тисяч гектарів.

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