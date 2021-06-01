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В Израиле из-за аномальной жары бушуют пожары

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Израиль, Вторник 01 июня 2021 10:58
В Израиле из-за аномальной жары бушуют пожары Фото: масштабные пожары в Израиле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за жарких погодных условий в южном округе Израиля и других регионах вспыхнули масштабные пожары. Чтобы ликвидировать огонь, привлекли авиацию.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Известно, что сильные пожары зафиксированы в районе города Кирьят-Малахи. Для ликвидации пожара привлекли самолеты, которым удалось сдержать огонь в трех местах очагах, но полностью потушить пожар пока не удается.

По информации окружного совета, очаги возгорания большие, но их успешно локализуют. По всей стране сейчас работают бригады пожарных, чтобы остановить огонь, который вспыхнул в лесах и полях из-за жаркой погоды.

В свою очередь местные власти обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности и не разжигать огонь на открытом воздухе.

Напомним, что в Харьковской области произошел масштабный пожар вблизи села Клугино-Башкировка. Тогда огонь охватил территорию размером 10 гектаров.

Ранее мы сообщали, что лесной пожар, который произошел в Луганской области охватила несколько деревень. Огнем было уничтожено более 100 жилых и дачных домов, погибли 6 человек.

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