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В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары

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Афины, Четверг 20 мая 2021 10:16
В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары Фото: в Греции масштабные пожары (twitter.com/metesohtaoglu)
Автор: Анастасия Рокитна

В Греции произошел масштабный лесной пожар. Власти Коринфского региона на юге страны объявили эвакуацию людей из шести деревень.

Об этом сообщает Reuters.

Огонь тушат с помощью грузовиков и авиации. Пожары возникли на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес, примерно в 90 км от столицы Афин. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.

В Греции эвакуировали людей из шести деревень и двух монастырей в горах Геранея в качестве меры пресечения, сообщил представитель пожарной команды.

"Около 300 человек были эвакуированы", - сказал официальный представитель полиции Теодорос Хронопулос.

Огонь тушат 180 пожарных при поддержке 62 пожарных машин, 17 самолетов и трех вертолетов.

Напомним, на севере Мексики произошли лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров.

Кроме того, Австралию с начала февраля охватили лесные пожары. Сообщили о 71 уничтоженном огнем доме и шестерых пострадавших пожарных.

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