В Греции вспыхнули масштабные лесные пожары
В Греции произошел масштабный лесной пожар. Власти Коринфского региона на юге страны объявили эвакуацию людей из шести деревень.
Об этом сообщает Reuters.
Огонь тушат с помощью грузовиков и авиации. Пожары возникли на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес, примерно в 90 км от столицы Афин. О погибших или пострадавших пока не сообщалось.
В Греции эвакуировали людей из шести деревень и двух монастырей в горах Геранея в качестве меры пресечения, сообщил представитель пожарной команды.
"Около 300 человек были эвакуированы", - сказал официальный представитель полиции Теодорос Хронопулос.
Огонь тушат 180 пожарных при поддержке 62 пожарных машин, 17 самолетов и трех вертолетов.
Σχοίνος, Βαμβακιές, Μαυρολιμνη, Αλεποχώρι. 06.20. Μετά από δύσκολη νύχτα. Πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, όλα τα άλλα θα γίνουν. #φωτια #alphanews #ειδήσεις_όπως_είναι pic.twitter.com/WN43IDPRg8— Alexis Kouvelis (@alexkouvelis) May 20, 2021
Напомним, на севере Мексики произошли лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров.
Кроме того, Австралию с начала февраля охватили лесные пожары. Сообщили о 71 уничтоженном огнем доме и шестерых пострадавших пожарных.