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В Иерусалиме полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на израильтянина

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 21:58
Фото: полиция Израиля (facebook.com/israelpolice)
Фото: полиция Израиля (facebook.com/israelpolice)

У нападавшего были при себе турецкие документы

В Иерусалиме (Израиль) в воскресенье, 18 марта 2018 года, мужчина с ножом ранил израильтянина, после чего нападавшего застрелили правоохранители. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как рассказал представитель израильской полиции, атака произошла в воскресенье утром в Старом городе, возле Западной стены. Правоохранитель также подтвердил, что нападавший мужчина "был нейтрализован".

Указано, что у нападавшего были при себе турецкие документы.

Тем временем врачи сообщили, что раненный гражданин Израиля находится в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском городе Таузенд-Оукс, штат Калифорния, произошла стрельба в торговом центре, в результате чего погибла женщина, еще один человек был ранен.

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Теги: Израиль, нападение, Иерусалим, нападение с ножом
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