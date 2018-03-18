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Інтерв'ю

У Єрусалимі поліція застрелила чоловіка, який напав із ножем на ізраїльтянина

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 21:58
Фото: поліція Ізраїлю (facebook.com/israelpolice)
Фото: поліція Ізраїлю (facebook.com/israelpolice)

Нападник мав із собою турецькі документи

У Єрусалимі (Ізраїль) в неділю, 18 березня 2018 року, чоловік із ножем поранив ізраїльтянина, після чого нападника застрелили правоохоронці. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як розповів представник ізраїльської поліції, атака сталася в неділю вранці у Старому місті, біля Західної стіни. Правоохоронець також підтвердив, що нападник "був нейтралізований".

Зазначено, що нападник мав при собі турецькі документи.

Тим часом лікарі повідомили, що поранений громадянин Ізраїлю перебуває в критичному стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському місті Таузенд-Оукс, штат Каліфорнія, сталася стрілянина в торговому центрі, внаслідок чого загинула жінка, ще одну людину було поранено.

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Теги: Ізраїль, нападение, Иерусалим, нападение с ножом
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