У Єрусалимі поліція застрелила чоловіка, який напав із ножем на ізраїльтянина

Нападник мав із собою турецькі документи
У Єрусалимі (Ізраїль) в неділю, 18 березня 2018 року, чоловік із ножем поранив ізраїльтянина, після чого нападника застрелили правоохоронці. Про це повідомляє агентство Reuters.
Як розповів представник ізраїльської поліції, атака сталася в неділю вранці у Старому місті, біля Західної стіни. Правоохоронець також підтвердив, що нападник "був нейтралізований".
Зазначено, що нападник мав при собі турецькі документи.
Тим часом лікарі повідомили, що поранений громадянин Ізраїлю перебуває в критичному стані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському місті Таузенд-Оукс, штат Каліфорнія, сталася стрілянина в торговому центрі, внаслідок чого загинула жінка, ще одну людину було поранено.