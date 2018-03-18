У Єрусалимі поліція застрелила чоловіка, який напав із ножем на ізраїльтянина

У Єрусалимі (Ізраїль) в неділю, 18 березня 2018 року, чоловік із ножем поранив ізраїльтянина, після чого нападника застрелили правоохоронці. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як розповів представник ізраїльської поліції, атака сталася в неділю вранці у Старому місті, біля Західної стіни. Правоохоронець також підтвердив, що нападник "був нейтралізований".

Зазначено, що нападник мав при собі турецькі документи.

Тим часом лікарі повідомили, що поранений громадянин Ізраїлю перебуває в критичному стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському місті Таузенд-Оукс, штат Каліфорнія, сталася стрілянина в торговому центрі, внаслідок чого загинула жінка, ще одну людину було поранено.